Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu.

07 Aralık 2018, Cuma 13:15
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Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu

​İlçeye bağlı İnal köyü yakınlarında vatandaşlar, ormanlık alanda ağaçların arasına atılmış çok sayıda gelinlik olduğunu fark etti.

KÖY SAKİNLERİ ÇÖPE ATTI

Çevreye saçılan, bazılarının da ağaçlara asıldığı gözlenen gelinlikler, köy sakinlerince toplanıp çöpe atıldı.

Daha önce gelin adaylarına kiralandığı düşünülen gelinliklerin, kim ya da kimler tarafından ormanlık alana atıldığı ise belirlenmedi.


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