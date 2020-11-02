Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Genel Sekreterliğimize 18 uzman yardımcısı alınacaktır. Personel alımı için 2019 ve 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan birinden P3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça Yabancı Dil Sınavı'ndan 2018, 2019 ve 2020 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır" denildi.

OAİB büneyesinde çalışacak 18 uzman yardımcısı sınava katılma şartlarını ve ayrıntılı bilgileri ilan sayfasından alabilecek.

Ayrıca www.oaib.org.tr adresi de yine adayların hizmetinde olacak.







