Türkiye Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru şartları
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 18 uzman yardımcısı alıyor! İşte başvuru şartları

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel istihdam etmek için ilan açtı. İlana göre sekreterlik bünyesine 18 uzman yardımcısı alınacak.

02 Kasım 2020, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Genel Sekreterliğimize 18 uzman yardımcısı alınacaktır. Personel alımı için 2019 ve 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan birinden P3 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça Yabancı Dil Sınavı'ndan 2018, 2019 ve 2020 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır" denildi.

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OAİB büneyesinde çalışacak 18 uzman yardımcısı sınava katılma şartlarını ve ayrıntılı bilgileri ilan sayfasından alabilecek.

Ayrıca www.oaib.org.tr adresi de yine adayların hizmetinde olacak.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.



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