Ortaca’da orman yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

25 Eylül 2018, Salı 21:00 Son Güncelleme:
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Ortaca’da orman yangını

Gölbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Şefliği ekipleri yangına, 2 ilk müdahale, 4 pikap, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 37 personelle karadan müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopterde yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı. 

2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

MUĞLA (İHA)

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