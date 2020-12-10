Ortak fırında ekmek pişiren 40 kadın corona virüse yakalandı
Kayseri'de mahallede ortak kullanılan fırında ekmek pişiren 40 kadın corona virüse yakalandı.
10 Aralık 2020, Perşembe 16:56 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Kapuzbaşı mahallesinde ortak kullanılan fırında ekmek pişiren 40 kadının corona virüs testi pozitif çıkınca karantina önlemi alındı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı mahallesinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı mahallesinde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının corona virüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.
AA
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