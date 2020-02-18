Ortalığı sallayan lezzet: Milkshake

Dimes, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getirmesiyle tüm dünyada çocuklar ve gençler için değişmeyen bir trend olan milkshake ürününü, İngilizce “Shake” kelimesinin anlamından hareketle “Ortalığı Salla” sloganıyla sunuyor. İlk aşamada 200 ml karton ambalajlarda sunulan milkshake, yılın ikinci yarısında 330 ml karton kutu ambalajlarda sunulacak. Dimes Aile ve Çocuk Kategorileri Marka Müdürü Merve Keten, “Milkshake, mutluluk verici bir ürün olarak çocuklar ve gençler için değişmez bir trend. Yaptığımız araştırmalar, milkshake ürününün çocuk ve genç tüketici kategorilerinde yüksek bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Hepimiz her gün, daha fazla eğlenmemizi sağlayacak anların peşinde koşuyoruz. Milkshake, tüketicilerimiz nerede isterse orada onların o anına, eğlencesine eşlik edecek” dedi.

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