Beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, ramazanda sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirterek ''Ramazanda kızartma, aşırı baharatlı ve acı, çiğ soğan ve sarımsak, fazla tuzlu ve yağlı şarküteriler, tekrar tekrar ısıtılmış yiyecekler, aşırı asitli içeceklerden kaçınılması gerekir'' dedi. Saraç, yaptığı açıklamada, iftar ve sahur arasında 7–7,5 saatlik bir zaman dilim olduğu için bu dönemde yetersiz beslenmenin bazı sıkıntılar yarattığını söyledi. Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine işaret eden Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yetersiz beslenenlerde ramazanın ikinci yarısı halsizlik, kabızlık, saç dökülmesi, kemik erimesi ve kansızlık riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle ramazanda aç kalmayın, bilinçli bir şekilde yemek yiyin. Tabii yiyin derken, kızartmaları, aşırı yağları, mayonezleri, hamburgerleri, şekerli içecekleri kastetmiyorum. Az yağlı protein (tavuk, balık, yağsız kuzu eti, organik yumurta, doğal süt ve yoğurt, az yağlı peynir) ve bakliyatları bolca öneriyorum.

Genelde hurmayla orucu açtıktan sonra bir bardak ılık ballı limonlu su veya demirhindi şerbeti tüketip, bir kase çorba içtikten sonra 10 dakika ara verebilirsiniz. İşte bu ara akşam namazını kılmak için oldukça uygun. Bu sayede hurma ve balın şekeriyle, su, şerbet ve çorbanın sıvıları kana karışır.

Eğer bu arayı vermezseniz, çok daha hızlı bir şekilde yemek yemeye devam ederseniz sindirim sistemini zorlarsınız ve sofradan şiş kalkarsanız. Ara verirseniz daha rahat sindirirsiniz.''

Susuzluğu böyle giderin

Saraç, Türkiye'de pazara yeni giren hurma şurubunun sakkaroz içermediğinden şeker hastalarının bile az miktarda tüketebileceği sağlıklı bir doğal tatlandırıcı ve iyi bir doğal şeker alternatifi olduğunu anlatarak, ''Hurma şurubu glisemik indeksi şekere göre daha düşüktür. Ayrıca yoğun vitamin ve mineral içerdiğinden ramazan dışında da yararlı bir maddedir. Hurma şurubu, tarçın ve taze naneyle beraber çok sağlıklı bir ramazan içeceğidir. Ayrıca demirhindi şerbeti de bünyeyi güçlendiren, enerji veren, kansızlığı önleyen, harareti kesen ve susama hissini azaltan çok şifalı bir meyve türüdür. Aşırı sıcakta serinleten, susama hissini azaltan özel mucizevi bitkiler arasında, gül suyu, limon, nane, maden suyu, kişniş, tarçın, zerdeçal, taze fındık, yeşillikler ve dereotu yer alıyor'' şeklinde konuştu. Ramazanda fazla tüketilmemesi gereken yiyeceklerin olduğuna dikkati çeken Saraç, ''Ramazanda kızartma, aşırı baharatlı ve acılar, çiğ soğan ve sarımsak, fazla tuzlu ve yağlı şarküteriler, tekrar tekrar ısıtılmış yiyecekler, aşırı asitli içeceklerden kaçınılması gereken yiyeceklerdir'' dedi.

'Damacanaları aşırı sıcakta bırakmayın'

Ender Saraç, sıcak havada ve oruç tutarken su kaybı fazla olduğundan bol miktarda su içilmesi gerektiğini vurguladı. Damacanalardan su içilmesinin halen bir tartışma konusu olduğunu ifade eden Saraç, şunları kaydetti: ''Temel maddesi polikarbon olan damacanalarda en çok dikkat edilmesi gereken, doğrudan güneşe maruz kalmaması, uzun süre suyun içinde beklememesi ve güvenilir yetkili bir bayiden mühürlü ambalajlı olan ürünlerden satın alınmasıdır. Satışın az olup, suyun uzun zaman damacana içinde beklediği yerler seçilmemelidir. Damacanadaki su, evde cam veya doğal madde içeren sürahilere doldurulmalıdır. Arabada da yoğun güneş ışığına maruz kalan pet şişe ile içerisindeki suyun reaksiyona girme riski arttığından arabada içtiğiniz ve yarım kalan suyu ertesi gün tekrar tüketmeyiniz.'' Saraç, Avrupa ve Amerika'da pek çok ülkede suyun doğrudan çeşmeden içilebildiğini dile getirerek, ''Avrupa ve Amerika'da borular yeni değişmiş, sulardaki çevre kirlenmesi düşük olduğu için doğrudan çeşmeden su içilebiliyor. Ancak bizde suyu arıtma cihazlarından geçtikten sonra içmek daha sağlıklıdır. Maden suyunu da da cam şişelerden içmek iyi bir seçenektir'' diye konuştu.