Türkiye Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş hayatı ve kariyeri

Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş hayatı ve kariyeri

Türkiye

Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş hayatı ve kariyeri

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş hayatı ve kariyeri gibi konular merak edilip araştırılıyor. İşte Osman Durmuş hakkında merak edilenler.

26 Ekim 2020, Pazartesi 23:06 Son Güncelleme:
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Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş hayatı ve kariyeri gibi konular merak edilip araştırılıyor. 

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Osman Durmuş kimdir? 

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı. 

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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