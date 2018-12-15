  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Osmaniye'de korkutan olay: Borcunu alamayınca tüfekle siteyi bastı

Osmaniye'de korkutan olay: Borcunu alamayınca tüfekle siteyi bastı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi av tüfeğini alarak borcunu ödemediğini iddia ettiği alacaklısının oturduğu siteyi bastı

15 Aralık 2018, Cumartesi 13:00 Son Güncelleme:
A A
Osmaniye'de korkutan olay: Borcunu alamayınca tüfekle siteyi bastı

Cemalpaşa Mahallesi Palmiye Sitesinde elinde av tüfeğiyle bağıran kişiyi görenler durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Talip K. olduğu öğrenilen kişiye silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi.

'O DIŞARI ÇIKACAK!'

Ancak Talip K. av tüfeğini bırakmayarak, "Ben 26 bin lira borç verdim. O çıkacak. O aşağı inmeden ben bu silahı vermeyeceğim" diye bağırmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda Talip K. silahını bırakarak gözaltına alındı. Site sakinlerine korku dolu anlar yaşatan adamın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.