Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü Türkü mevkisinde hayvan otlatan Mustafa İletmiş (16) ve Muhammet Ali Kırcılı (15), serinlemek için yangın söndürme havuzuna girdi.

Havuzdan çıkamayan çocukların sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar, çocukların cesedini havuzdan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından çocukların cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.