Türkiye Osmaniye'den yürek yakan haber! İkisi de hayatını kaybetti…

Osmaniye'den yürek yakan haber! İkisi de hayatını kaybetti…

Türkiye

Osmaniye'den yürek yakan haber! İkisi de hayatını kaybetti…

Osmaniye'de hayvan otlatan Mustafa İletmiş (16) ve Muhammet Ali Kırcılı (15) yangın söndürme havuzuna girdi. Çocukların sesini duyanlar Jandarma'ya haber verdi. Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

29 Haziran 2021, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü Türkü mevkisinde hayvan otlatan Mustafa İletmiş (16) ve Muhammet Ali Kırcılı (15), serinlemek için yangın söndürme havuzuna girdi.

Havuzdan çıkamayan çocukların sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar, çocukların cesedini havuzdan çıkardı.

Yapılan incelemenin ardından çocukların cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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