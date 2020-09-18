Östrojenin fazla salgılandığını gösteren belirtiler nelerdir?

Östrojen hormonu gebeliğin oluşması için progesteron hormonu ile birlikte çalışır. Bu nedenle hamilelik üzerindeki etkisi büyüktür.

Gebelikte östrojen hormonu seviyesi yükselir. İlk 3 ay normalde yumurtlamadan regl dönemine kadar olan sürede salgılanan miktardan daha fazla östrojen vücuda salınır. İlk 3 aydan sonra bu oran neredeyse 40 katına çıkar. Bunun sebebi ise;

Süt kanallarının genişlemesini,

Rahime giden kan oranını,

Pelvisin esnekliğini arttırmaktır. Yani bu süreçte östrojenin yükselmesi vücudu doğuma ve bebeğe hazırlar. Dolayısıyla hamilelikte östrojen hormonu fazlalığı normal bir durumdur.

Östrojen,göğüslerin büyümesi üreme ve adet döngüsü için kadınların ihtiyacı olan bir çeşit hormondur ve kadınların bu hormona ihtiyacı vardır. Ancak östrojen hormonu fazla salgılandığında kansere neden olabilir. İşte östrojen fazlalığının belirtileri...

Östrojen seviyelerinin doğal olarak yükseldiği zamanlar vardır. Bunlar ergenlik ve hamilelik dönemlerinden oluşur. Ama aynı zamanda başka sebeplerden de yükselme olabilir. Çevreden veya beslenmeden aşırı östrojen elde edebiliriz. Günümüzde östrojen düzeyimizi yükseltmek zor değildir, çünkü zehirli böcek ilaçları, herbisitler (bitki öldürücü kimyasal) ve büyüme hormonlarına sahip gıdalarda bulunur. Süpermarketten ürün satın aldığınızda dikkatli olun: açıklamasını ve nerede üretildiğini kontrol edin.

Bu nedenlerden başka, yaşam tarzımıza bağlı başka sebepler de olabilir: Aşırı alkol ve ilaç tüketimi. Kalp hastalığı, diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve stres.

Yüksek östrojen belirtileri nelerdir?

Bu belirtilere dikkat edin ve sizi rahatsız eden bir şey bulursanız doktora gitmekten çekinmeyin. Östrojen düzeyiniz yüksekse, olası semptomları hissedebilirsiniz:

Göğüslerde meydana gelen şişme

Birçok kadın memelerinde ve gebelikleri sırasında göğüslerinde değişiklikler hissederler çünkü göğüsler hormonlara çok duyarlıdır. Ağrılı göğüslerle karşılaşırsanız veya normalden daha fazla şiştiğini fark ederseniz, bu yüksek östrojen yüzünden olabilir.

Ruh hali değişimleri

Östrojen ruhsal durumunuzu ve duygularınızı etkiler. Bu duygular size PMS belirtilerini hatırlatır.

Göğüslerde meydana gelen kistler

Baskın östrajeniniz varsa, göğüsleriniz topaklanabilir. Bu hassas ve acı verici olabilir. Meme dokusunda topaklar bulduysanız hemen doktora gitmekten çekinmeyin

Saç dökülmesi

Normalde bu bir erkek problemidir, ama çok fazla östrojen ürettiğinizde, normalden daha fazla saç dökmeye başlayabilirsiniz. Bu daha da depresif bir duruma neden olabilir. Ama unutmamalısınız ki, kayıp tüylerin sayısı yaşam tarzınıza da bağlıdır.

Kilo problemi

Östrojen fazlalığı başlıca hormonal dengesizliklerden olup, fazla kiloya neden olabilir. Östrojen seviyeleri progesterona bağlı yüksek seyir ettiğinde, östrojen baskınlığı kaçılmaz oluyor. Bunun başlıca semptomları karın bölgesi yağlanması, kilo alımı, ruh halinde değişiklikler ve şişkinlik. Bir diğer hormonal dengesizlik de tiroitlerdir. Vücudunda artan yağdan şikayetçi olanlar tiroit bezlerini kontrol ettirmeliler. Östrojen fazlalığı artan şişkinliğe ve ödeme neden olabilir. Fazla kilo her zaman yağ olmayabilir ama ödem ağırlığı arttırabilir.

Düzensiz giden adet dönemi

Adet dönemleriniz aniden erken ve geç olmaya başladıysa bu kadın için önemli bir işaret olmalı. Adet dönemi vücudunuzdaki hormon seviyeleri ile dikkatlice yönetilir ve bir dengesizlik varsa, tüm adet dönemi çökebilir.

Yorgunluk hissi

Uyumakta zorlanıyorsanız, kendinizi her zaman yorgun hissedebilirsiniz. Bu normal. Ancak normalden daha fazla yorulduğunuzu ve yaşam tarzınızın değişmediğini fark ederseniz, hormon seviyenizi kontrol etmeniz gereken bir uyarı işareti olabilir.







