Türkiye ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandı

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandı

Türkiye

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandığını duyurdu. YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran'da yapılacak.

18 Ocak 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Halis Aygün'ün açıklamasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde de; ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.'' açıklaması yapıldı.

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Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav tarihlerini duyurdu.

İşte Halis Aygün'ün açıklaması;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim.''

ÖSYM sınav takvimi için tıklayın.

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