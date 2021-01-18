ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandığını duyurdu. YKS'nin TYT oturumu 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumları 27 Haziran'da yapılacak.
18 Ocak 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Halis Aygün'ün açıklamasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde de; ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.'' açıklaması yapıldı.
Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınav tarihlerini duyurdu.
İşte Halis Aygün'ün açıklaması;
''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir
Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.''
ÖSYM sınav takvimi için tıklayın.