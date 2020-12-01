Türkiye ÖSYM aralık ayındaki sınavların ertelendiğini duyurdu

ÖSYM aralık ayındaki sınavların ertelendiğini duyurdu

Türkiye

ÖSYM aralık ayındaki sınavların ertelendiğini duyurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, corona virüs tedbirleri kapsamında aralık ayındaki sınavların ertelendiğini açıkladı.

01 Aralık 2020, Salı 16:02 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığımızın corona virüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.



Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.


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