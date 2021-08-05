ÖSYM sınav takvimi: 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, YDS, TUS, STS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak?
ÖSYM sınav takvimi, yıl içinde ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavların ne zaman yapılacağını ve bu sınavların başvuru tarihlerini içeriyor. Buna göre, YÖKDİL, ALES, KPSS, YDS, TUS ve STS gibi milyonlarca adayın katıldığı sınavlar için tarihler belli oldu. Peki, 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, YDS, TUS, STS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
05 Ağustos 2021, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Her yıl milyonlarca aday ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara katılıyor. Bazı sınavlar yılda bir defa düzenlenirken, ALES ve YÖKDİL gibi birçok sınav da birden fazla gerçekleşiyor. Sınav ve başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adayların başvurduğu en önemli kaynak ise ÖSYM sınav takvimi. İşte, 2021 ÖSYM takvimine göre, YDS, TUS, STS ve diğer bütün sınavların başvuru ve gerçekleşme tarihleri…
ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/1
SINAV: 28.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
SINAV: 29.08.2021
BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
2021-TUS 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021
DGS
Dikey Geçiş Sınavı
2021-DGS
SINAV: 11.07.2021
BAŞVURU: 21.05.2021-31.05.2021
YDS
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
2021-YDS/1
SINAV: 18.04.2021
BAŞVURU: 25.02.2021-08.03.2021
2021-YDS/2
SINAV: 10.10.2021
BAŞVURU: 20.08.2021-31.08.2021
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2021-DİB-MBSTS
SINAV: 10.04.2021
BAŞVURU: 24.02.2021-04.03.2021
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2021-MSÜ
SINAV: 04.04.2021
BAŞVURU: 27.01.2021-23.02.2021
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-YDUS
SINAV: 19.12.2021
BAŞVURU: 01.10.2021-11.10.2021
MEB-EKYS
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
2021-MEB-EKYS
SINAV: 14.03.2021
BAŞVURU: 05.02.2021-11.02.2021
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-DUS
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Eczacılık
SINAV: 26.09.2021
BAŞVURU: 10.08.2021- 18.08.2021
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021-29.07.2021
STS Diş
Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2021-STS Diş Hekimliği
SINAV: 03.10.2021
BAŞVURU: 13.08.2021-23.08.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV: 26.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
2021-YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021
YKS
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021-YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV: 27.06.2021
BAŞVURU: 04.02.2021-02.03.2021