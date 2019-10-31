'ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl yaklaşık 50 sınav yapıyor.

Bu sınavlarda yaklaşık 200 ayrı test uygulanıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar amacı güdülmediğini açıkladı.

ÖSYM’nin sınavları maliyetine yaptığını söyleyen Prof. Dr. Aygün, “ÖSYM kâr etmiyor. ÖSYM’nin 2018 yılı bütçe rakamlarında KDV dahil geliri 737 milyon 367 bin 448 TL. KDV dahil gideri ise 739 milyon 32 bin 142 TL.

Yani kurumun kar etmediği ortadadır” dedi. Aygün, tüm sınavların toplam aday kitlesinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan YKS ücretlerine de 3 yıldır artış yapılmadığına dikkat çekti.