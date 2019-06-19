Otel buluşması hakkında adaylardan açıklamalar

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV’deki bir programda, “Yayından 2 gün önce bir otelde buluşup 1 saat kadar baş başa görüştüğü yönündeki bir duyum bana şu an güvendiğim kaynaklardan geldi. Doğru mu değil mi? Sadece bu soruyu ortaya atıyorum” dedi.

Programa bağlanan Küçükkaya, iki partinin genel başkanlarının moderatör olarak ismini onaylamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir araya geldiğini, Ünal ve Altay’ın önerisi üzerine İmamoğlu ile yüz yüze ve Yıldırım ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Küçükkaya, şunları söyledi:

'ÖNCE YILDIRIM İLE KONUŞTUM SONRA İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM'

“Altay ve Ünal ile bir otelde 1.5-2 saat konuştuk. ‘İki aday ve kurmaylarıyla görüşün. Zorlu bir süreç’ dediler. Ben de ‘Tamam’ dedim. Onlara formatı anlatmak ve beklentilerini almak istedim. Önce Yıldırım’ın kurmayı ile görüştük. 3 dakika süresi ve soru sayısı onay aldı. Yıldırım’ın en yakın danışmanı ile görüştüm. Sonra Yıldırım ile telefonda görüştüm. ‘Ömer Bey ile (Ömer Sertbaş) çerçeveyi tartıştık. O da size bu çerçeveyi anlatacak’ dedim. Ömer Bey ile görüşmemden sonra İmamoğlu tarafına döndüm. Ekrem Bey basın toplantısından gelmişti. Ona ‘Yıldırım ile konuştum, danışmanı ile de görüştüm. Sizleri bilgilendirmek için geldim. Yıldırım, hiçbir kısıtlaması olmadığını söyledi’ dedim. İmamoğlu ile görüşmem 3-4 dakika sürdü. Onun danışmanları ile görüştüm. Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptım üstelik.”

Küçükkaya’dan sonra programa bağlanan Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş ise Küçükkaya ile moderatör açıklandıktan sonra 15-20 dakikalık ‘hayırlı olsun’ görüşmesi yaptıklarını, program detaylarına girmediklerini söyledi. Daha sonra Küçükkaya’nın İmamoğlu ile The Marmara Otel’de görüştüğü duyumunu aldığını ve kendisini aradığını ifade eden Sertbaş “İmamoğlu ile yüz yüze görüştüm’ demedi. Danışmanı ile görüştüğünü söyledi. ‘Binali Bey ile neden görüşmedin’ dedim? Onun üzerine cumartesi akşamı 4-5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. ‘Ben Küçükkaya yalan söyledi’ demiyorum. Onu değerlendirmek kamuoyunun görevi” dedi.

‘SORULAR HAZIRLANMIŞ’

Yayına tekrar bağlanan Küçükkaya ise şöyle devam etti: “Ömer Bey’i kendim aradım. Kendisinin dediği gibi 15 dakika da değil. Bu konuda Yıldırım benim önümü açtı. İlk telefon görüşmesinde ‘Arkadaşlarımızdan bazı şeyler duyuyorum. Bu sorular hazırlanmış falan… Böyle bir şey olur mu?’ dedi. Yıldırım, bana yetkiyi verdi. ‘İstediğin soruyu sorabilirsin’ dedi. Format konusunda iki tarafı da bilgilendirdikten sonra Sertbaş’a ‘Sorular verildi, verilmedi tartışmaları var. Binali Yıldırım’la konuştum, itirazı yok sorular konusunda. Tekrar görüşmeme gerek yok’ dedim. O da ‘Doğru söylüyorsun’ dedi.”

YILDIRIM: BENDEN ESİRGENMESİNİ KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım dün Ordulular buluşması sonrasında Küçükkaya ile İmamoğlu’nun yayından önce görüşmelerinin hatırlatılıp “Siz bir görüşme yaptınız mı? İmamoğlu ile Küçükkaya’nın görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorulması üzerine şunları söyledi: “CHP adayı, rakibim Ekrem Bey’in bütün Türkiye’nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekânda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Yüz yüze görüşme konusunda Küçükkaya’dan kendisine bir talep gelmediğini de vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Yüz yüze görüşmedim. Telefonda görüştüm. Ancak bana yüz yüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Telefonda konuştuklarımız ayrı bir mesele. Orada da genel yayında başarılar diledik, o kadar. O detaylar çok uzun. Onlara girmeyeyim. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra İsmail Bey’i aradım, tebrik ettim. İkinci görüşme de Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri, böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim ama gelmedi. Bizim arkadaşlarımız dedi ki, ‘İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?’ ‘Yok’ dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Onun üzerine aradı ve telefonda görüştük. Olay budur. Ama bunların önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce, perşembe günü, aynı mekânda, moderatörle rakip adayın, danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda, bir araya gelmiş olmaları ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu’na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, ‘2-3 dakika bu görüşme sürdü’ dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum.”

İMAMOĞLU:GÖRÜŞME 15-20 DAKİKA SÜRDÜ

Millet İttifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada ”Tabii ki. Bana geldi, zaten, ‘Sizinle görüşeceğim, ardından Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edeceğim’ dedi. Gizli görüşme derken, kameraların önünde değildi ama gizli de değildi. Oturduk, konuştuk” diye konuştu.

İmamoğlu, TRT Haber’de akşam katıldığı programda ise şunları söyledi:

“O gün proje tanıtımım vardı. İstanbul’da Taksim’de bir otelde görüştük. 15-20 dakika falan sürdü. Ama 2-3 dakika konuşmuşuzdur. Çünkü ben buhar alıyordum o sırada. ‘Bir talebiniz var mı’ dedi. Dedim yok istediğinizi sorabilirsiniz. Küçükkaya beni arayıp sizinle görüşeceğim deseydi kabul etmezdim. Sizinle görüştükten sonra Yıldırım’la da görüşeceğim dediği için kabul ettim.”