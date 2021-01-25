Türkiye Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızın daha önce polise gittiği ortaya çıktı

Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızın daha önce polise gittiği ortaya çıktı

Türkiye

Otelin 8. katından düşerek ölen genç kızın daha önce polise gittiği ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü.

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Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi. 

Cinsel saldırıya uğradığını söylemiş 

Polis olay sırasında otelde bulunan biri Curka'nın kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirildi. 

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