Otelin lobisine geldi, korunmaya alındı

Bodrum'da bir otelin lobisine gelen taklacı güvercinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi

24 Haziran 2019, Pazartesi 16:37
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Otelin lobisine geldi, korunmaya alındı

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir otelin lobisindeki bilardo masasının üstüne, bugün öğle saatlerinde, taklacı bir güvercin kondu. Otel sahibi Orhan Kavala, güvercinin yanına gittiğinde kuşun sağ kanadından yaralı olduğunu fark etti.

Kavala, yaralı güvercini alarak Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Tedaviye alınan ve havalı tüfekle vurulduğu tahmin edilen güvercinin, bir süre gözlem altında tutularak, iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

DHA

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