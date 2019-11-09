Otizmli gençler cafede çalışıyor insanlarla sosyalleşiyor

Aksaray’ın Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocukların yuhalanması ile ortaya çıkan görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırırken, Otizm Vakfı tarafından Ankara’da otizmli çocukların toplumla buluşmasına yönelik hayata geçirilen Spektrum Cafe’ye ilgi arttı.

Cafe ile otizmli çocuklar meslek öğrenirken hem sosyalleşiyor, hem de insanlarla etkileşim kuruyorlar.

Cafede Otizmli çocuklar servis yapıyor

Adını ‘doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında belirtileri görülmeye başlanan otizm spektrum bozukluğundan’ alan Spektrum Cafe’de, Otizm Vakfı çatısı altındaki çocuklar üretim aşamasından bizzat müşterilere servisine kadar hemen hemen her aşamada yer alıyor.

Cafede, otistik çocuklar ile birlikte olmak isteyen misafirler için açık büfe kahvaltılar, doğum günleri, workshoplar, örgü günleri, yemek günleri, felsefe günleri ve söyleşiler de düzenleniyor. Otizmli çocukların kendi el işçilikleri ile ürettiği ürünler de bu cafede satılıyor.

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için eğitilecekleri, eğlenecekleri, çalışıp üretecekleri, diğer insanlarla kaynaşacakları, sosyal etkinlikler yapacakları, beceriler kazanacakları, yeteneklerini geliştirebilecekleri farklı ortamlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Otizmli çocuklar meslek öğreniyor

Spektrum Cafe’nin vatandaşların otizmli çocuklar ile birlikte olup, onların gelişimlerine katkı sağlamak için olumlu bulunduğunu gözlemlediklerini kaydeden Aydın Çayan, “Çocuklarımızın mutfağından çıkan el emeği ürünleri müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Cafe ile çocuklarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de sosyalleşiyorlar. Bu tip yerlerin açılması çocuklarımızın gelecekteki sosyal yaşamları için çok önemli” dedi.



