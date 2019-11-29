Niğde Kemal Aydoğan İlk ve Ortaokulu’nda hayırsever iş adamlarının katkılarıyla otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı. Açılış töreninde sınıf ile ilgili bilgiler veren Türk Kızılayı Niğde Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu, Türk Kızılayı’nın sadece afetlerde değil, birçok alanda vatandaşların hizmetinde ve yanında olduğunu söyledi.

Sınıflar özel olarak tasarlandı

Kemal Aydoğan İlk ve Ortaokuluna yaptırılan sınıfa destek olan iş adamlarına teşekkür eden Gençoğlu, "Sınıfımızda otizmli öğrencilere özel eğitim materyalleri bulunmaktadır. Sınıf kapıları özel yapıldı. Sınıf öğrencilerin iyi eğitim alabilmeleri için onlara özel olarak tasarlandı" dedi.Yapılan bilgilendirme sonrasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir sınıfın açılışını gerçekleştirdi.

DHA