Yemek Muğla'nın eşsiz lezzetlerinden: Otlu tepsi böreği tarifi

Muğla'nın eşsiz lezzetlerinden: Otlu tepsi böreği tarifi

Yemek

Muğla'nın eşsiz lezzetlerinden: Otlu tepsi böreği tarifi

En çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılan otlu tepsi böreği tarifi hem hafif hem de lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için otlu tepsi böreği tarifi arıyor ya da otlu tepsi böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Otlu tepsi böreği yapılışı için haberimize bir göz atın.

30 Eylül 2020, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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Yemesi de en az yapması kadar zevkli olan otlu tepsi böreği tarifi birçok kişi tarafından çok seviliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için otlu tepsi böreği tarifi arıyor ya da otlu tepsi böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Otlu tepsi böreği yapılışı için haberimize bir göz atın.

Otlu tepsi böreği tarifi

Otlu tepsi böreği malzemeleri

  • 1 kilogram un
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yeteri kadar su
  • Tuz

İç harcı için:

  • 500 gram ıspanak veya pazı
  • 1 demet dereotu
  • 1 demet maydanoz
  • 250 gram çökelek peyniri
  • 2 su bardağı zeytinyağı

Otlu tepsi böreği yapılışı

Un, sıvı yağ, su ve tuz ile kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirip 22 bezeye ayırın. Her bezeyi ince olacak şekilde açın. 11 tane yufkanın arasına zeytinyağı sürerek fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine hazırladığınız iç malzemeyi yayın. Kalan 11 yufkayı da iç harcın üzerine aralarını yağlayarak yerleştirin. Böreğinizi kare şeklinde kesip üzerine zeytinyağı ve yumurta sarısı sürüp fırına verin. Fırında 40-45 dakika üstü kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

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