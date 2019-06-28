Otobüs durağı sapığına meydan dayağı

İnşaat işçisi H.T. cep telefonuyla durakta otobüs bekleyen 21 yaşındaki genç kızın bacaklarının fotoğrafını çekti.

DÖVEREK TELEFONU ELİNDEN ALDILAR

H.T.’nin genç kızın fotoğraflarını çektiğini fark eden duraktaki özel halk otobüsü şoförleri, inşaat işçisinin telefonunu elinden almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede H.T., şoförler tarafından dövülerek telefonu elinden alındı.

TELEFONDA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Daha sonra, şoförler tarafından etkisiz hale getirilen H.T.’nin cep telefonu bölgeye gelen polis ekibine teslim edildi. Polislerin yaptığı ilk incelemede zanlının cep telefonunda genç kızın fotoğraflarının olduğu tespit edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan H.T. hakkında ’Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz’ suçlarından işlem yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, fotoğrafları çekilen genç kız da karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



