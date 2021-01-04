Türkiye Otobüslerde HES kodu ve maske denetimi

Otobüslerde HES kodu ve maske denetimi

Türkiye

Otobüslerde HES kodu ve maske denetimi

Kırıkkale’de polis ekiplerince, 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen şehirlerarası yolcu otobüslerinde corona virüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve maske denetimi yapıldı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 00:34 Son Güncelleme:
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde corona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşaktan geçen otobüsler kontrol noktalarında durduruldu. Personel ve yolcuların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler de GBT ve HES kodu sorgulaması yapıldı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de araçlar tek tek durdurularak seyahat eden sürücü ve yolcuların izin belgeleri de kontrol edildi.

KIRIKKALE (İHA)

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