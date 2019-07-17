Otobüste bulduğu 2 bin TL’yi şoföre teslim etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsüne binen yaşlı kadın yanında bulunan 2 bin TL’yi araçta düşürdü. Parayı düşürdüğünden habersiz kadın araçtan indi. Bu sırada araca binen başka bir kadın yerde gördüğü 2 bin TL’yi toplayarak araç sürücüsüne teslim etti.

Parayı alan araç sürücüsü Kadir Alaybaşı bağlı olduğu Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi'ne parayı teslim ederek paranın sahibine ulaşmasını sağladı.

PARANIN SAHİBİ BULUNDU

Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, kaybolan paranın sahibi yaşlı kadını bularak parayı teslim etti.

ŞOFÖRE ÖDÜL VERDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Minibüsçüler ve Özel Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı İsa Elkatmış, “Parayı şoförümüze teslim eden hanım kardeşimize ulaşamadık. Kaybeden teyzemiz ile kendisini buluşturmak istemiştik. Fakat parayı kaybeden teyzemize ulaşarak parayı kendisine teslim ettik. Kendisi araç sürücümüze de ufak bir ödül verdi. Çok memnun kalarak teşekkür etti” dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Paranın bulunduğu ve araç sürücüsüne teslim edildiği anlar ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otobüs içinde yerde parayı bulan kadın, eline aldığı parayı sürücüye verdiği görünüyor.

İHA