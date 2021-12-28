Türkiye Otobüsten inerken ölümden döndü! Bir anda kendini yerde buldu

Otobüsten inerken ölümden döndü! Bir anda kendini yerde buldu

Türkiye

Otobüsten inerken ölümden döndü! Bir anda kendini yerde buldu

İstanbul Esenyurt'ta otobüsten ineceği esnada otobüsün hareket etmesi ile yaşlı kadın yere düştü. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koştu.

28 Aralık 2021, Salı 09:47 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Halk otobüsünün durakta durduğu esnada inmek isteyen yaşlı bir kadın, otomatik kapının açılmasıyla dışarı doğru adım attı. Otobüs şoförü, kadının tam olarak inmesini beklemeden hareket edince, yaşlı kadın yere düştü.


Hemen etraftaki vatandaşlar kadının yardımına koşarken, yaşlı kadın güçlükle ayağa kalktı. Yaptığı hatanın son anda farkına varan otobüs şoförü, aracı durdurarak kadından özür diledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"OTOBÜS HAREKET EDİNCE KADIN YERE DÜŞTÜ’’

Olay hakkında konuşan bir vatandaş, "Ben dükkanımın önündeydim. Otobüsün durduğunu gördüm, kadın otobüsten iniyordu. Dışarı doğru adımını attığı an otobüs hareket etmeye başladı ve kadın yere düştü. Ben de kadına yardımcı oldum. Kadında herhangi bir sorun yoktu’’ dedi.

İHA

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