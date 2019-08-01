Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Otogar da Peron görevlisi olan Turay Akça, bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, “Şu anda biletlerimiz tükendi. Ek seferler çıkardık. Sadece devletimizin 9 günlük tatil var mı, yok mu, onu bekliyoruz. En kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Şu anda Gaziantep, Adana yöremiz, Karadeniz yoğunluk. Ege yoğunluk." ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK DOĞU'YA GİDEN VAR''

Özel bir firmada uzun yol şoförlüğü yapan Remzi Günay, “Rize'ye gidiyorum. Otobüs doldu. Şu an yollar normal ama bayrama iki üç gün kala yollar çok yoğun oluyor, trafik yoğun oluyor." diye konuştu.

Emre Duğbul, “Bayram için yerler doluyor şu an. Ek seferler açıyoruz ama dolmak üzere. Vatandaşlar en çok Doğu'ya gidiyor. Tatil bölgeleri olarak da Antalya, İzmir, Fethiye, Muğla yoğunlukta buralara gidiyorlar." dedi.

İSTANBUL (DHA)