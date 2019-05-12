Otomobil dereye uçtu, sürücü aracın tavanında kurtarılmayı bekledi
Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye uçtu. Dereye uçan otomobilin sürücüsü aracının tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi
İlçeye bağlı Pazarsuyu köyünde 28 NB 480 plakalı otomobil yolun kaygan olması sonucu S.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Pazarsuyu deresine uçtu.
Kazanın ardından deredeki aracın içinden çıkmayı başaran S.K. aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Bulancak Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Hafif şekilde yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA