Otomobil evin 2'nci katından içeri girdi ABD’de dün sabaha karşı inanılmaz bir kaza yaşandı. Oto tamircisine getirilen 50 bin dolarlık (288 bin lira) Porsche ile gezintiye çıkan çırak ve arkadaşı 5 metre ‘uçarak’ bir binanın ikinci katına çakıldı. Kazada iki arkadaş da feci şekilde can verdi. Polis yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.