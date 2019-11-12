Otomobil evin 2'nci katından içeri girdi
ABD’de dün sabaha karşı inanılmaz bir kaza yaşandı. Oto tamircisine getirilen 50 bin dolarlık (288 bin lira) Porsche ile gezintiye çıkan çırak ve arkadaşı 5 metre ‘uçarak’ bir binanın ikinci katına çakıldı. Kazada iki arkadaş da feci şekilde can verdi. Polis yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde, otomobil tamircisinde çıraklık yapan 23 yaşındaki Daniel Foley’ye, yedek parça takılması için Porsche Boxster model bir araç gelmişti.Daniel, saatte 262 kilometre hıza çıkabilen 50 bin dolarlık lüks spor otomobille gezintiye çıkmak istedi.
Foley, hız tutkunu arkadaşı Braden DeMartin’i (22) çağırdı. Direksiyona Braden geçti. Toms River kasabasında sabaha karşı turlamaya başladılar. Bir anda kontrolden çıkan araçla önce refüje çarptılar sonra bir binanın ikinci katına çakıldılar. Yerden 5 metre havalanan araç, binanın içine adeta gömüldü.
Otomobilin binadan çıkarılması saatler sürdü
İş yeri olarak kullanılan bina sabahın erken saatleri olduğu için şans eseri boştu. Ancak iki arkadaş kaza yerinde feci şekilde öldü.
Asıl mesleği elektrikçilik olan Daniel Foley (solda), özel otomobillere yedek parça temin ediyordu. Kaza sırasında direksiyonda Braden DeMartin vardı.
Aracın binadan çıkarılması saatler sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Araba kullanılamaz hale gelirken binada da büyük hasar oluştu.
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