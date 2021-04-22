Türkiye Otomobil evin bahçesine düştü

Otomobil evin bahçesine düştü

Türkiye

Otomobil evin bahçesine düştü

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

22 Nisan 2021, Perşembe 22:31 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Varnalı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BB 8321 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı binanın bahçesine düştü.

O sırada evine girmekte olan genç kız 5 saniye arayla tehlikeyi atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil bahçeden çıkarıldı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)

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