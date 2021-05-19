Türkiye Otomobil lastiğini değiştirmek için durdu! Feci olay

Otomobil lastiğini değiştirmek için durdu! Feci olay

Türkiye

Otomobil lastiğini değiştirmek için durdu! Feci olay

Diyarbakır'da lastik değiştirmek için duran kamyonete otomobil çarptı. Zincirleme kazada 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 14:13 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Selim Uğurbey, kullandığı 27 JE 717 plakalı kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için durdu. Bu sırada Hasan Hüseyin Demir yönetimindeki 34 BLK 061 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete ardından da 31 ABR 659 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.


Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

DHA

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