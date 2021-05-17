Türkiye Otomobil yanarken son anda kurtuldu! Hayati tehlikesi sürüyor

Otomobil yanarken son anda kurtuldu! Hayati tehlikesi sürüyor

Türkiye

Otomobil yanarken son anda kurtuldu! Hayati tehlikesi sürüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde, aracından alevler çıkan 65 yaşındaki İbrahim K. yanan araçtan kendini son anda dışarı attı. Üçüncü derece yanıkları olan adam tedavi görüyor.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken otomobilinin motorundan alev çıkan İbrahim K. (65), panikle refüje çarptı. Alevlerin yayıldığı otomobilinden son anda çıkan İbrahim K.’de üçüncü derecede yanık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olay, sabah saatlerinde Tarsus-Adana istikameti D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınında meydana geldi. İbrahim K. (65), seyir halindeyken otomobilinin ön kaputundan alevler çıktığını görünce paniğe kapıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı refüje çarpan İbrahim K., alevlerin sardığı otomobilinden kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar, İbrahim K.'nın elbiselerini yangın tüpü ve battaniyelerle söndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan araca müdahale ederek, söndürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan İbrahim K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K.’de üçüncü derecede yanık olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yangın nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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