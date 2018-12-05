Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. (63) ile torunu T.E.A.’ya (6) çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, vatandaşlar sürekli aynı yerde kaza olduğunu, üst geçit veya sinyalizasyon kurulmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİLİS (İHA)



