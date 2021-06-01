Türkiye Otomobilde dehşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

Otomobilde dehşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

Türkiye

Otomobilde dehşet! Silahla vurulmuş halde bulundular

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde tabancayla vurulan Volkan K. (32) ile Fatma K. (37) ağır yaralandı. Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde duran polis, olayın kadının kocası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirirken, 2 kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

01 Haziran 2021, Salı 18:37 Son Güncelleme:
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Göksu Mahallesi 690/4 Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin bulunduğu bölgeden silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından araçtan inen Volkan K. kanlar içinde yere yığıldı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Fatma K. ise otomobili çalıştırıp Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

2 kişi gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Volkan D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobilde tabanca bulan polis, olayla ilgili biri kadın, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin, Volkan K.’nin Fatma K.’yi vurup intihara kalkıştığı üzerinde durduğu belirtildi. Olayın, Fatma K.’nin kocası tarafından gerçekleştirildiği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekiplerin soruşturması sürüyor.

Davut CAN/ İZMİR (DHA)

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