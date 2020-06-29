Türkiye Otomobile giren yılan itfaiyeyi harekete geçirdi

Otomobile giren yılan itfaiyeyi harekete geçirdi

Türkiye

Otomobile giren yılan itfaiyeyi harekete geçirdi

Fatih'te bir aracın alt kısmına giren yılan, itfaiye istasyonunda ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin alt kısmında yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparktaki zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye erleri tarafından yılan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak otomobil, sahibine teslim edildi.

İHA

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