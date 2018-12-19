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Otomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bir otomobilin çarptığı ve yoldan geçen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı köpek tedavi altına alındı

19 Aralık 2018, Çarşamba 18:59
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Otomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti

Adapazarı-Kaynarca yolu Keresteciler Sitesi mevkinde bir köpeğe otomobil çarptı.

Vakadan görev noktasına dönerken olayı gören 112 Acil Servis ambulansı çalışanları, aracı durdurarak baş ve ayaklarından yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı köpek daha sonra jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

GÖREV YERLERİNE DÖNERKEN KARŞILAŞTILAR

Ambulans şoförü Osman Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev yerlerine dönerken olaya denk geldiklerini belirterek, "Araçtan inerek yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptık. Kafasından ağır yaralanan ve bacakları kırılan köpeği, jandarmaya teslim ettik." diye konuştu.

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