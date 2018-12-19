Otomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bir otomobilin çarptığı ve yoldan geçen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı köpek tedavi altına alındı