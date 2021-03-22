Türkiye Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam sonunu kendi elleriyle hazırlamış

Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam sonunu kendi elleriyle hazırlamış

Türkiye

Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam sonunu kendi elleriyle hazırlamış

Antalya'da Mesut Saygın isimli 41 yaşındaki otomobil tamircisi aracını çamaşır suyla yıkadıktan sonra rahatsızlandı. Serum takıldıktan sonra yeniden rahatsızlanan Saygın hastanede hayatını kaybetti.

22 Mart 2021, Pazartesi 13:23 Son Güncelleme:
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Antalya'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.

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