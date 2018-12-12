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Otomobilinin arkasına atı bağlayan sürücüye 102 TL ceza

İzmir'de, otomobilin arkasına iple bağladığı atı sürüklediği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği sürücü Veli E.'yi (40) yakalayarak gözaltına aldı. Veli E.'ye kabahatler kanunundan 102 TL idari para cezası kesildi

12 Aralık 2018, Çarşamba 22:14
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Otomobilinin arkasına atı bağlayan sürücüye 102 TL ceza

Karşıyaka ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde bir kişi, dün gündüz saatlerinde otomobilinin arkasına iple bağladığı atla hareket etti.

Atın eziyet çektiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenler tarafından tepki topladı.

Bunun üzerine, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

102 LİRA CEZA KESİLDİ

Cep telefonu görüntülerini ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobil sürücüsünün Veli E. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Veli E.'yi Şemikler Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Veli E.'ye kabahatler kanunundan 102 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.


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