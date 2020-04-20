Türkiye Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren babaya adli kontrol

Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren babaya adli kontrol

Türkiye

Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren babaya adli kontrol

İstanbul’da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Nisan 2020, Pazartesi 22:05 Son Güncelleme:
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi’nde otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ile aile yükümlülüğünü yerine getirmemek suçlarından işlem gören baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden Mustafa A, otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya bindirdiği 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

AA

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