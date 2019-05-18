Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Arslan (52) idaresindeki otomobil, Ovacık istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelmekte olan Sedat Akbıyık idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü Arslan ile yanında bulunan eşi Kezban Arslan (51) ve Muratcan Arslan (13) ile diğer otomobilde bulunan Sedat Akbıyık (38) ve Erdal Topukara (47) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Arslan yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK (İHA)