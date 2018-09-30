Otopark kavgası Burak Özçivit'e otomobil sattırdı!

Oyuncu Burak Özçivit, park yeri bulamadığı için, plakasında eşi Fahriye Evcen'in baş harflerinin bulunduğu otomobilini satmak zorunda kaldı

30 Eylül 2018, Pazar 22:13
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Oyuncu Burak Özçivit’in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti.

Site sakinleriyle arası açılan Burak Özçivit, yaşanılan olaylar sonrasında 1 milyon TL değerindeki otomobilini elden çıkardı.

'BURAK BEY BİZE SATTI'

Eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını satan oyuncunun arabası Kuruçeşme’de başkası tarafından sürülürken görüntülendi.

Gazetecilerin araçtan inen beyefendiye oyuncu çifti sorması üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.


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