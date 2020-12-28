ABD'nin ünlü ailesi Kardashian'ların büyük ablası Kourtney Kardashian, geçtiğimiz günlerde bir makale yayınladı ve otoseksüel olduğunu söyledi. 41 yaşındaki Kourtney, "Aynaya baktığımda ya da kendime dokunduğumda tahrik oluyorum. Seks yerine mastürbasyon yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Bence benim gibi birçok kişi de otoseksüel" dedi. Herkesin içinde otoseksürellik olduğunu düşünen Kourtney'in bu açıklaması, birçok insanın "Otoseksüel nedir?" sorusunu sormasına neden oldu.









DailyMail'e konuşan Cinsel terapist Casey Tanner, otoseksüellik hakkında şu bilgileri verdi:

Otoseksüellik, kişinin kendi erotizmini keşfederek kendini mutlu etmesine denebilir. Bunun en iyi örneği genellikle kadınlar. Herkes için geçerli olmasa da genellikle kadınlar kendilerini daha seksi hisseder. Ancak bu durum sadece kadınlar için geçerli değil. Otoseksüellik sadece mastürbasyon yapmakla alakalı değil. Cinsel davranışların ötesine geçerek, kişinin kendine özlem duyması veya kendini arzulamasını da içerebilir. Kişi aynada kendine bakarak, kendine dokunarak ya da kendini koklayarak da tahrik olabilir.

Otoseksüelliğin belirtileri

Casey Tanner'a göre, otoseksüelliğin belirtileri arasında, partneri görmeyecek olsa bile seksi iç çamaşırları giymek, partneri fark etmeyecek olsa bile saçını değiştirmek ve makyaj yapmak ya da ayna karşısında dans etmek gibi davranışlar yer alıyor.

Otoseksüellik, otoromantizm ve otoerotizm arasındaki farklar neler?

Otoromantik insanlar, kendileriyle olan ilişkilerini 'romantik' olarak yaşarken, otoseksüeller kendilerine karşı yoğun cinsel istek hissederler. Otoromantik kişiler, tıpkı bir sevgiliye davranır gibi kendilerine davranırlar. Buna romantik hediyeler almak da dahil.

Otoerotizm ise otoseksüellik gibi cinsel bir yönelim değil, bir eylemdir. Yani mastürbasyon yapmak, bir otoerotizmdir ve bu durum evrenseldir. Otoerotizm cinselliğin doğal ve sağlıklı bir ifadesidir.

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