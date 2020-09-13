Oturmaya mı geldik?

Koronavirüs vakaları çoğaldıkça ve havalar soğumaya başladıkça kaçınılmaz olarak evlere kapanılan saatler de can sıkıntısı da artacak... Araştırmalar, böyle zamanlarda beden ve ruh sağlığı kadar pratik zekanın da olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sağlığı ve zekayı korumak için boş zamanlarda yaratıcı şeylerle uğraşmak gerek. İşte size örnek...

KALKALIM YERİMİZDEN

Çiçek yetiştiriyorsanız, boş zamanlarınızı yeni düzenlemeler için ayırabilirsiniz. Örneğin eski eşyaları saksılara ya da saksıları organize edecek alanlara dönüştürebilirsiniz. En kolay ve şık sonuçlar eski sandalyelerle alınabilir. Biraz kesip biçerek, biraz çakarak neler yapabileceğinizi hayal etseniz, oturduğunuz yerden kalkıp hemen işe koyulursunuz...

YER MİSİN YEMEZ MİSİN?

Kabak çiçeği dolması da gül reçeli de güzeldir. Bu ikisi yaygın olarak bilinse de yenilebilen çiçekler bunlarla kısıtlı değil. Latin çiçeği, beyazmor viola, erik, menekşe, elektrik çiçeği, deniz yıldızı çiçeği, deniz yaprağı, deniz ıspanağı, kaya koruğu, istiridye, kristal ve fasulye çiçeği gibi farklı türlerde yenilebilir çiçekler var.

ÇARPICI GÜZEL

Latin çiçeğini balkon ve bahçelerinizi süslemek için kullanabilirsiniz. Sonra da çiçekleri ve yapraklarıyla salatalarınızı süsleyebilirsiniz… Latin çiçeğinin bir faydası da bahçeden zararlı böcekleri uzak tutması. Bahçede yetiştirdiğiniz sebzeleri, yanlarına Latin çiçeği ekerek kimyasala ihtiyaç duymadan zararlılardan koruyabilirsiniz. Elektrik çiçeği için de küçük bir bilgi: Adı, yenildiğinde ağızda ufak bir çarpma hissi yaratmasından geliyor.

EYLÜLÜN GÜZELİ ‘ASTER’

Eyül ayının çiçeği aster, papatya familyasından. Eski çağlardan bu yana bilinen bir kır çiçeği türü. Aster, Latince’de yıldız anlamına geliyor. Astere bu yüzden yıldız çiçeği de deniliyor. Her çiçek gibi asterin de değişik inançlarda değişik hikayeleri var. Örneğin bulunduğu yerden eğilip dünyaya doğru bakan ve yıldızları göremeyince ağlamaya başlayan Tanrıça Asterea’nın yeryüzünde gözyaşlarının düştüğü yerlerde aster çiçekleri açtığı gibi...

ÇİÇEK ÇOCUKLAR

Bir Kızıldereli efsanesine göre ise bir Otacı Kadın, savaş sırasında ormana saklanan iki kız kardeşi, peşlerine düşen düşmanlardan korumak için saklar. Üstlerine sihirli bir iksir serptiği çocukları yapraklarla örter. Ertesi sabah, kız kardeşlerin uyuduğu yerde iki tane çiçek açmıştır. Biri lavanta mavisi, diğeri ise başak sarısı asterler. Bu renkler çocukların elbiselerinin rengidir.