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Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

MasterChef Türkiye yarışmacılara bu hafta Bolu'ya gidip yöresel lezzetlerden hazırladılar. Yarışmayı izleyenler ise ovmaç çorbası nasıl yapılır merak ediyor. Ovmaç çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:03 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye yarışmasında Bolu'ya gidip yarışmacılar yöresel lezzetleri yaptılar. Bolu'nun meşhur lezzetlerinden ovmaç çorbasını evinizde de yapabilirsiniz. Peki ovmaç çorbası nasıl yapılır? İşte ovmaç çorbası tarifi...

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Ovmaç çorbası malzemeleri

  • 1 adet küçük boy soğan
  • 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
  • 1 çay kaşığı biber salçası ya da kırmızı pul biber
  • 1 su bardağı un
  • Yarım bardak su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 litre su

Ovmaç çorbası yapılışı

Küçük bir kuru soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağa dökün. Soğan pembeleştiğinde bir çay kaşığı salça ekleyip karıştırın. Üzerine 1,5 litre su ekleyip kaynatın. Başka bir kapta bir su bardağı una yarım su bardağı su katıp topaklanana kadar karıştırın. Bu karışımı kaynayan harca yavaş yavaş ekleyin. Eklerken diğer yandan karıştırmaya devam edin ve tuzunu ekleyin. 10-15 dakika sonra pişen çorbayı ateşten alın.

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