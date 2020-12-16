MasterChef Türkiye yarışmasında Bolu'ya gidip yarışmacılar yöresel lezzetleri yaptılar. Bolu'nun meşhur lezzetlerinden ovmaç çorbasını evinizde de yapabilirsiniz. Peki ovmaç çorbası nasıl yapılır? İşte ovmaç çorbası tarifi...

Ovmaç çorbası malzemeleri

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çay kaşığı biber salçası ya da kırmızı pul biber

1 su bardağı un

Yarım bardak su

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 litre su

Ovmaç çorbası yapılışı

Küçük bir kuru soğanı küp küp doğrayın ve sıvı yağa dökün. Soğan pembeleştiğinde bir çay kaşığı salça ekleyip karıştırın. Üzerine 1,5 litre su ekleyip kaynatın. Başka bir kapta bir su bardağı una yarım su bardağı su katıp topaklanana kadar karıştırın. Bu karışımı kaynayan harca yavaş yavaş ekleyin. Eklerken diğer yandan karıştırmaya devam edin ve tuzunu ekleyin. 10-15 dakika sonra pişen çorbayı ateşten alın.



