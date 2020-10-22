Ovülasyon dönemi ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Bu dönemde özellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklı ufak çapta tatlı krizleri yaşayabilirsin. Tabii ki meyve yemek her zaman sağlıklı bir tercih ama canın istiyorsa bazı hafif tatlılardan da birkaç kaşık ve ısırık alabilirsin. Mesela bir porsiyon sütlü tatlı ya da 4 parça acılığı azaltılmış bitter çikolata gibi.

Duş almak doğurganlığa zarar verir

Duş almak sana her zaman kendini iyi hissettirir. Hem regl esnasında oluşabilecek birikintileri dolayısıyla bakterileri de temizlemiş olursun. Ferahlar ve canlanırsın. Burada dikkat etmen gereken konular vajinanın içini yıkamamak ve küvet yerine duşu tercih etmek. Çünkü vajina kendi kendini temizler ve küvette zararlı bakterilerle temas halinde olabilirsin.

Açık renk kıyafetler giyme

Gerekli tedbirleri aldıktan sonra, beyaz renk içinde kendini iyi hissediyorsan pekala giyebilirsin. Hem belki bu durum moralini de yükseltir. Önemli olan rahatlığın, akıntının miktarına göre pedini veya tamponunu düzenli değiştirebilecek pozisyonda olman. Yani önemli olan senin kendini güvende hissetmen.

Spor yapmak yorgun hissetmene neden olur

Regl döneminde hafif egzersizler yapmak, kramplarının hafiflemesini sağlar. Halsiz moddan çıkıp, enerjik hissedersin. Şişkinliklerin indiği gibi, kilo almadığın için de moralin bozulmaz. Çok yorucu olmayan, hafif ve etkili egzersizleri tercih etmelisin. Kısa yürüyüşler, düşük ağırlıkta fitness, regl yogası, pilates gibi.

Tampon kullanma

Tampon da en az ped kadar hijyenik ve kullanışlı bir tercihtir. Sünger gibi sıvıyı emer; doğru yerleştirildiği müddetçe sızıntının, kokunun, kötü görünümün önüne geçer. Duşta, denizde, sporda kullanabilirsin. 4-5 saatte bir değiştirmeye, alerjik olmayan bir tampon çeşidi seçmeye özen göstermelisin. Tampon kullanmak, onu ne kadar rahat kullanabildiğin ile alakalı.







