Magazin Öykü Çelik Survivor 2021’de

Öykü Çelik Survivor 2021’de

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Öykü Çelik Survivor 2021’de

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor’da kadro netleşmeye başlarken, bir oyuncu daha Dominik’te ter dökmeye hazırlanıyor…

07 Aralık 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 kadrosu netleştirmeye başladı. “Issız Adam” filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın ardından yine oyuncu olan Öykü Çelik de kadroya katıldı.

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Oldukça iddialı bir sezonun yaşanacağı Survivor’un ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken; Öykü Çelik ile ilgili açıklamanın, programı hazırlayıp sunan medya patronu Acun Ilıcalı tarafından yapılması bekleniyor.

Gönüllüler takımı hazır gibi

Geçtiğimiz sezonun hala yankıları sürerken, ünlüler de olduğu gibi gönüllüler takımına ilişkin isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı aktarıldı.


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