Öykü Gürman, 2 yıldır ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

Fatih İçmeli ile 2017'de aşk yaşamaya başlayan Öykü Gürman Instagram'dan aşkını haykırdığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

28 Kasım 2019, Perşembe 08:00
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Öykü Gürman, 2 yıldır ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

Öykü Gürman 2017’de reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisi ile fotoğrafını sadece bir kez ocakta sosyal medya hesabında paylaşmış ama birlikte hiç görüntü vermemişlerdi. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli önceki gün İstMarina’da alışveriş yaptı. Öykü Gürman evliliğe dair sorular karşısında utandı.

Aşkını Instagram'dan haykırmıştı

Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’ye olan aşkını Instagram’dan haykırmıştı.

Yeni yılda Bursa'da sahne alan Öykü Gürman sevgilisiyle sahne öncesi çekindiği fotoğrafı paylaşıp “İyi ki varsın. Gerçek sevginin ne olduğunu seninle öğrendim. Seni seviyorum.”


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