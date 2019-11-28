Öykü Gürman, 2 yıldır ilk kez sevgilisiyle görüntülendi
Fatih İçmeli ile 2017'de aşk yaşamaya başlayan Öykü Gürman Instagram'dan aşkını haykırdığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Öykü Gürman 2017’de reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisi ile fotoğrafını sadece bir kez ocakta sosyal medya hesabında paylaşmış ama birlikte hiç görüntü vermemişlerdi. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli önceki gün İstMarina’da alışveriş yaptı. Öykü Gürman evliliğe dair sorular karşısında utandı.
Aşkını Instagram'dan haykırmıştı
Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli’ye olan aşkını Instagram’dan haykırmıştı.
Yeni yılda Bursa'da sahne alan Öykü Gürman sevgilisiyle sahne öncesi çekindiği fotoğrafı paylaşıp “İyi ki varsın. Gerçek sevginin ne olduğunu seninle öğrendim. Seni seviyorum.”
Bu haberi de okudularÖykü Gürman'dan atarlı paylaşım
Bu haberi de okudularYavuz Bingöl ve eski eşi Öykü Gürman arasında tazminat krizi