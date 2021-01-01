Magazin Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı

Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı

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Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı

Şimdilerde anne-baba olacak olmanın heyecanı yaşayan Öykü Karayel ile Can Bonomo çiftinden güzel oyuncu, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin ismini duyurdu.

01 Ocak 2021, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.

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Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü. Can Bonomo da eşi Öykü Karayel ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak yeni yılı kutladı.

Ünlü çiftten Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'Bu tür şeylerin doğal bir saati var'

Öte yandan Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.


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