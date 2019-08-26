Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış

Sayfasında lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü:

"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak... #başlarımkadınhaklarınakimseoçocukneolacakonusormuyor onu da bir postla hallederiz... Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoyla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"