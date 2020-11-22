Magazin Öykü Karayel ve Ezgi Karayel karışıklığı

Öykü Karayel ve Ezgi Karayel karışıklığı

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Öykü Karayel ve Ezgi Karayel karışıklığı

Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in benzerliği muhabirleri zor durumda bırakıyor. Kafede arkadaşıyla sohbet ederken art arda fotoğrafları çekilen Karayel "Ben Öykü değil, kardeşi Ezgi’yim” dedi. Ali KESER / POSTA

22 Kasım 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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'Bir Başkadır’ dizisindeki performansıyla dikkatleri çeken Öykü Karayel bugünlerde nereye gitse habercileri de peşinden koşturuyor. Ancak aynı yumurta ikizi Ezgi Karayel, muhabirlerin işini oldukça zorlaştırıyor. Şöyle ki; tasarımcı Ezgi Karayel önceki gün arkadaşı ile Cihangir’deki bir kafede sohbet ediyordu. Bu sırada art arda fotoğrafları çekildi. Dizi hakkında sorular soruldu. Ezgi “Boşuna çekmeyin, soru da sormanıza gerek yok. Çünkü yine karıştırdınız. Ben Öykü değil, kardeşi Ezgi’yim” dedi. Haberciler de “Sizi ayırt etmek imkansız” karşılığını verdi.

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