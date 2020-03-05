Oyun fanatiklerine özel yatak üretildi

Modern zamanların bağımlılığı olan bilgisayar oyunları için sayısız kişi uykusuz ve aç kalmayı göze alıyor. Milenyum gençlerinin rahatlarını bozmadan oyun oynaması için tam teşekküllü yatak üretildi. Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığını geçen yıl ‘ruh sağlığı bozukluğu’ hastalığı kapsamına almıştı. Çünkü oyun bağımlıları, hayatlarını tehlikeye atacak ölçüde kendilerini kaptırıyor ve yaşamsal ihtiyaçlarını bile ihmal ediyorlar. Japon mobilya şirketi Bauhette, oyun oynayanların aç, uykusuz kalmaması, istediklerinde dinlenebilmeleri için özel bir yatak tasarladı.





Bin 100 dolardan satışa çıkarıldı

Oyun ekipmanlarının monte edildiği standart yatak 400 dolar, atıştırmalık ve soğuk içecek dolabı özellikleri olan lüks yatak 1100 dolardan satışa çıktı.

Yatağın özellikleri şöyle:

Yatak, sırt pozisyonuna göre ayarlanabiliyor.

Yatağın tüm mobilyaları çıkarılıp taşınabiliyor.

Cep telefonuna yatarak bakabilmek için özel bir kol aparatı ve bardak bölmesi de var.

Birden çok ekranın entegre edilebildiği yatak, oyuncuya özel uyku tulumunu andıran bir termal battaniye ve kapüşonlu üstle birlikte geliyor. “Tek kişilik oyun oteli” ve “Tembel yatağı” denilen yatağı alan oyuncu sadece tuvalet için yerinden kalkmak zorunda kalacak.

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