Oyun harcamalarında erkekler kadar kadınlar da ön plana çıkıyor

Öncelikle oyunları kendi platformları haricindeki sitelere kıyasla uygun fiyata sattığınız bir gerçek. Bunun arkasından gelen soru ise "Acaba güvenilir mi?” Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Oyunfor olarak 85 oyun firmasının yetkili satıcısıyız. Oyunları doğrudan üretici firmadan almamız sebebiyle müşterilerimiz güven problemi yaşamıyorlar. Firmalarla yaptığımız anlaşmalar sonucunda aldığımız promosyonları da kullanıcılarımıza indirim olarak yansıtıyoruz. Oyunların çoğu euro ve dolar fiyatlandırmasıyla satıldığından dolayı artan kurlardan dolayı fiyatlardan şikayetçi olan Türk oyuncularının yardımına yetişiyoruz ve %70’lere varan indirimler uygulayabiliyoruz.

Pandemi döneminde en çok oynanan oyunlar hangileri oldu?

Pandemi döneminde neredeyse tüm ülke oyunla tanıştı diyebiliriz. Oyun oynama oranları ciddi bir şekilde artarken, harcamalarda da yüzde 35’e varan artışlar gördük. En çok oynanan oyunları şu şekilde sıralayabiliriz.

1- PUBG Mobile

2- League of Legends

3- Lords Mobile

4- Game of Thrones

5- FIFA 2020

6- PES 2020

7- Metin2

8- FM 2020

9- World of Warcraft

10- CS:GO

Erkek - kadın oyun harcama oranları ne durumda?

Pandemi döneminden önce erkekler %90, kadınlar %10 oranında harcama yaparken, koronavirüs sonrasında kadınların oyunlardaki harcama oranı hızla yükseldi. Son 3 ay verilerine baktığımızda erkeklerin harcama oranının ortalama %70’e, kadınların harcama oranının ise %30’a kadar yükseldiğini görüyoruz.

Hangi yaş grubu hangi oyunu oynuyor?

18 - 24 yaş aralığında en çok tercih edilen oyunlar FPS, 24 - 30 yaş aralığında futbol ve MMORPG, 30 ve üzeri yaş grubunda ise strateji oyunlarının daha çok tercih edildiğini görüyoruz.

Türkiye’deki oyun harcamalarında kullanılan ödeme sistemlerinden bahsedecek olursa oyuncular bu alanda neleri tercih ediyor?

Son dönemde kullanıcılar %80 oranında kredi kartı, %10 banka ödemesi ve %10 ön ödemeli kartları tercih ederek ödeme yapmaktadırlar.

Kısa süre önce Avrupa’nın en büyük oyun yayın ve dağıtım şirketlerinden Gameforge ile stratejik bir iş ortaklığı yaptınız. Geri dönüşler nasıl oldu?

Gameforge oyunları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir oyuncu kitlesine sahip, bu kitleyi milyonlarla ifade edebiliriz. Bu nedenle anlaşmadan sonra kullanıcılarımızdan çok olumlu dönüşler aldık, bazı kullanıcılarımız bize tebrik mesajları gönderdi. Ürünlere 7/24 ulaşabilmeleri ve müşterilerimize özel promosyonlar, oyuncuları çok sevindirdi.

Anlaşmadan sonra özelikle Metin2, Aion ve OGame oyunlarında uzun süredir alışveriş yapmayan eski oyuncuların da tekrar oyunlara döndüğünü fark ettik. Bu da bize ayrı bir mutluluk verdi.

Oyunfor’un rakiplere göre ödemede sunduğu avantajlar neler?

Oyunfor olarak kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kartlar, tüm bankalardan havale ve EFT ile alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Ayrıca globalde kullanılan birçok ödeme metoduna da sahibiz. Bu ödeme kanallarıyla yaptığımız özel anlaşmalardan dolayı, çoğu yöntem ile masrafsız olarak alışveriş yapılabiliyor.

Ayrıca, ödeme iade işlemlerini de çok hızlı ve kolay bir şekilde yapıyoruz. Bu konuda sektör ortalamasından daha iyi durumda olduğumuzu belirtmeliyim.

Pek çok oyuncu satış sonrası verilen hizmetten memnun değil. En basitinden kodlar bazen hatalı çıkabiliyor. Sizin bu konuda aldığınız önlemler ya da uyguladığınız bir metot var mı?

Maalesef internet ortamında çok güvenli olmayan satış noktaları var ve kullanıcılar bu noktalardan alışveriş yapınca mağdur olabiliyorlar. Kullanıcıların dikkat etmeleri gereken nokta, satın almak istedikleri platformun en az iki - üç büyük oyun firmasıyla ya da platformla anlaşmalı olmasıdır. Bu anlaşmaları oyun firmalarının ya da platformların web sitelerinden de kontrol edebilirler.

Oyunfor olarak 85 oyun firmasının yetkili satıcısıyız ve kodları ilk kaynaktan aldığımız için, kullanıcılarımız herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu firmaların kod yükleme alanlarında Oyunfor logosu veya ismi de mevcut, bu da oyunseverlere güven veriyor. Örnek olarak Gameforge firmasının herhangi bir oyununa giren bir kullanıcı, kod yükleme alanında Oyunfor logosu veya ismini görebilmektedir. Bu, kodların ilk kaynaktan alındığını ve herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtir. Ayrıca oyunseverlere ek bir yardım seçeneği daha sunuyoruz: Örneğin herhangi bir dikkatsizlik ile yanlış işlem yapmaları veya kod yükleme için kullanılan hesaplarını unutmaları halinde, Oyunfor destek üzerinden bizimle iletişim kurduklarında, 24 saat içinde üretici firmayla iletişime geçerek sorunun çözülmesini sağlıyoruz.

Yakın zamanda oyunculara sunmaya hazırlandığınız bir yenilik var mı?

Yakın zamanda bizi de heyecanlandıran çok önemli iki oyun firmasıyla anlaşmamızı duyuracağız. Kullanıcılarımız yine çok uygun fiyatlandırmalarla sevdikleri oyunlara rahatlıkla ulaşabilecekler. Ayrıca kısa süre içinde Oyunfor sadakat programına hediye çeki de ekleniyor. Kullanıcılarımız yaptıkları alışveriş oranlarında farklılık gösteren miktarlarda hediye çekine sahip olabilecekler.